В субботу вечером в Тарту к спасателям за помощью обратилась женщина, собака которой заперлась в машине с двумя детьми.
В Тарту собака заперлась в машине с двумя детьми
В Тарту собака заперлась в машине с двумя детьми
По сообщению Лыунаского спасательного центра, в 19.44 спасателям поступило сообщение, что на улице Туру в Тарту оставленная в машине собака заперла двери, вместе с ней в машине остались два маленьких ребенка.
Спасатели отвезли мать домой за запасными ключами. Тем временем другие спасатели следили за безопасностью детей и были готовы при необходимости разбить окна в автомобиле. Мать запасными ключами открыла автомобиль, никто не пострадал.