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В Тарту собака заперлась в машине с двумя детьми

rus.postimees.ee
В Тарту собака заперлась в машине с двумя детьми
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Собака. Иллюстративное фото.
Собака. Иллюстративное фото. Фото: Rachata Kietsirikul/ Shutterstock

В субботу вечером в Тарту к спасателям за помощью обратилась женщина, собака которой заперлась в машине с двумя детьми.

По сообщению Лыунаского спасательного центра, в 19.44 спасателям поступило сообщение, что на улице Туру в Тарту оставленная в машине собака заперла двери, вместе с ней в машине остались два маленьких ребенка.

Спасатели отвезли мать домой за запасными ключами. Тем временем другие спасатели следили за безопасностью детей и были готовы при необходимости разбить окна в автомобиле. Мать запасными ключами открыла автомобиль, никто не пострадал.

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