Испанский и черноголовый слизни представляют собой широко распространенные в Эстонии чужеродные виды, которые с наступлением весны начинают активную жизнь. Для предотвращения их распространения Департамент окружающей среды рекомендует уже весной очистить свой сад и уничтожить чужеродные виды слизней и их яйца.
Чужеродные виды слизней лучше собрать в саду уже весной
Питаются чужеродные виды слизней преимущественно продуктами садоводства и сельскохозяйственными культурами, по причине чего они становятся все более надоедливыми для садоводов вредителями. Инструкции по борьбе с испанским и черноголовым слизнями доступны здесь. на веб-странице keskkonnaamet.ee/voornalkjad.
Если же испанский или черноголовый слизень уже проник в сад, для контроля над их численностью достаточно постоянного сбора взрослых особей и их яиц, которые уничтожаются кипятком.
Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд напоминает, что в процессе борьбы с чужеродными видами слизней важно постоянно сотрудничать с соседями во всей округе. «Каждая особь, способная отложить весной яйца, к лету может дать потомство до 400 слизней, которые также вскоре достигнут возраста яйценоскости. Поскольку естественных врагов в природе Эстонии у них немного, неконтролируемые места обитания могут летом превратиться в настоящие колонии слизней, – предостерегает Эйке Таммекянд. – Широкому распространению чужеродных видов слизней в Эстонии способствовало также изменение климата и относительно тёплые зимы, позволяющие зимующим вредителям выжить».
Департамент окружающей среды просит в процессе борьбы с черноголовыми или испанскими слизнями беречь наши местные виды. Многие местные виды слизней приносят пользу садоводам, участвуя в производстве гумуса и являясь важной частью пищевой цепочки, кроме того, они поедают яйца чужеродных видов.
Испанский слизень уже около десяти лет распространен в Эстонии. Krynickillus melanociphalus, который в народе называют черноголовым слизнем, начал одолевать наши сады в последние годы и в настоящее время больше всего распространен в Харьюском, Саареском и Вильяндиском уездах.
Департамент окружающей среды призывает всех отмечать места обнаружения чужеродных видов слизней по всей Эстонии в картографическом приложении teokaart.keskkonnaamet.ee. Пожалуйста, проверьте на домашней странице Департамента окружающей среды и убедитесь в том, что имеете дело именно с испанским или черноголовым слизнем, а не с каким-либо другим местным видом. В картографическом приложении наши граждане и местные самоуправления могут проверить, распространены ли в их регионе чужеродные виды слизней, и при необходимости запланировать работы по борьбе с ними.
Чужеродные виды – это виды, встречающиеся за пределами своих природных мест обитания, которые проникли туда по причине преднамеренных или непреднамеренных действий человека. Чужеродные виды слизней и другие подобные вредители проникают в новые места обитания преимущественно из-за масштабного распространения торговли растениями. В наши сады чужеродные виды слизней и их яйца попадают вместе с цветочным грунтом или саженцами растений. Многочисленности слизней способствуют влажные и теплые весна-лето и мягкая зима.
Как избежать проникновения чужеродных видов слизней в наши сады?
Не сажайте в своем саду цветы и кустарники из тех регионов, где обитают испанский и черноголовый слизни.
Осматривайте земляной ком вокруг корней саженца, уничтожайте обнаруженные яйца и слизней кипятком.
После покупки саженцев подержите их несколько недель на карантине. Оберните вокруг земляного кома прозрачный пластиковый пакет и плотно закрепите его концы вокруг стебля. Периодически проверяйте, не появились ли в пакете вылупившиеся из яиц слизни. Храните саженец в подходящем для растения полутёмном месте, поливайте и наблюдайте за ним. Уничтожайте обнаруженных в пакете особей кипятком.
Что делать, если чужеродные виды слизней уже проникли в сад?
Борьбу с чужеродными видами слизней начинайте весной, когда появляются первые взрослые особи. Наиболее эффективный метод борьбы с взрослыми особями и яйцами – их сбор и уничтожение кипятком. Уничтоженные особи и яйца закопайте в землю на глубину высоты лопаты или утилизируйте в мусорный контейнер.
Постоянно проверяйте скрытые и влажные места в саду, куда не проникают тепло и солнце. Убирайте опавшие листья, перекапывайте компостные кучи, по возможности обрезайте ветки у оснований пышных растений и кустов. Пространство под террасами, периметры теплиц, края канав и другие укромные места прекрасно подходят для обитания слизней и откладывания яиц.
Для привлечения слизней можно использовать пивные ловушки, арбузные корки и отходы других сочных овощей и фруктов. Поместите в месте привлечения слизней обрезок доски, под которым в дневное время они будут прятаться и откуда впоследствии их будет проще собрать.
В постоянной борьбе со слизнями важно сотрудничать с соседями – иначе в округе невозможно будет от них избавиться.
Ни в коем случае не переносите живых слизней в другое место в природе (на опушку леса, в поле или парк), поскольку так вы, напротив, способствуете их распространению. В природе слизни смогут бесконтрольно размножаться и распространяться, и рано или поздно они вернутся в ваш сад.
Яды для борьбы с улитками использовать нельзя – они не эффективны в борьбе с чужеродными видами слизней, а вот полезным местным видам могут навредить. Кроме того, эти яды подвергают опасности питающихся улитками зверей и птиц (например, ежей), а также домашних животных (например, кошек и собак).