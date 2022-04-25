Чужеродные виды слизней лучше собрать в саду уже сейчас

Питаются чужеродные виды слизней преимущественно продуктами садоводства и сельскохозяйственными культурами, по причине чего они становятся все более надоедливыми для садоводов вредителями. Инструкции по борьбе с испанским и черноголовым слизнями доступны здесь. на веб-странице keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Если же испанский или черноголовый слизни уже проник в сад, для контроля над их численностью достаточно постоянного сбора взрослых особей и их яиц, которые уничтожаются кипятком.

Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд напоминает, что в процессе борьбы с чужеродными видами слизней важно постоянно сотрудничать с соседями во всей округе. «Каждая особь, способная отложить весной яйца, к лету может дать потомство до 400 слизней, которые также вскоре достигнут возраста яйценоскости. Поскольку естественных врагов в природе Эстонии у них немного, неконтролируемые места обитания могут летом превратиться в настоящие колонии слизней, – предостерегает Эйке Таммекянд. – Широкому распространению чужеродных видов слизней в Эстонии способствовало также изменение климата и относительно тёплые зимы, позволяющие зимующим вредителям выжить».

Департамент окружающей среды просит в процессе борьбы с черноголовыми или испанскими слизнями беречь наши местные виды. Многие местные виды слизней приносят пользу садоводам, участвуя в производстве гумуса и являясь важной частью пищевой цепочки, кроме того, они поедают яйца чужеродных видов.

Испанский слизень уже около десяти лет распространен в Эстонии. Krynickillus melanociphalus, который в народе называют черноголовым слизнем, начал одолевать наши сады в последние годы и в настоящее время больше всего распространен в Харьюском, Саареском и Вильяндиском уездах.

Департамент окружающей среды призывает всех отмечать места обнаружения чужеродных видов слизней по всей Эстонии в картографическом приложении teokaart.keskkonnaamet.ee. Пожалуйста, проверьте на домашней странице Департамента окружающей среды и убедитесь в том, что имеете дело именно с испанским или черноголовым слизнем, а не с каким-либо другим местным видом. В картографическом приложении наши граждане и местные самоуправления могут проверить, распространены ли в их регионе чужеродные виды слизней, и при необходимости запланировать работы по борьбе с ними.

Чужеродные виды – это виды, встречающиеся за пределами своих природных мест обитания, которые проникли туда по причине преднамеренных или непреднамеренных действий человека. Чужеродные виды слизней и другие подобные вредители проникают в новые места обитания преимущественно из-за масштабного распространения торговли растениями. В наши сады чужеродные виды слизней и их яйца попадают вместе с цветочным грунтом или саженцами растений. Многочисленности слизней способствуют влажные и теплые весна-лето и мягкая зима.

Как избежать проникновения чужеродных видов слизней в наши сады?