Благодаря сообщению бдительного гражданина в Эстонии обнаружили самую старую лошадь

Речь шла о лошади возрастом 36 лет. Животное не было истощено, но из-за преклонного возраста лошадь в плохом состоянии. В настоящее время у лошади нет серьезных проблем со здоровьем. Поскольку для своего возраста лошадь бодра, имеет хороший аппетит и способна самостоятельно передвигаться, владелец не видит причин усыплять животное. Однако владелец осознает, что ситуация может очень быстро измениться, в таком случае животному нужно позволить спокойно умереть.

PTA попросил ветеринара, который будет лечить содержащихся в этой семье лошадей в случае необходимости, дать свою оценку. Ветеринар, который в курсе состояния здоровья данных лошадей, ответил, что условия содержания животных хорошие. Всего в конюшне десять лошадей, днем их держат в загоне, ночью - в конюшне. Лошади обеспечиваются качественным сеном и подкормкой, им дают мюсли и минеральные вещества.

«Иногда люди не решаются сообщить о жестоком обращении с животным, потому что считают, что неправильно оценивают ситуацию. Обычный человек и не должен уметь оценивать, действительно ли речь идет о ситуации, требующей вмешательства. Только информируя службы, вы можете определить, действительно ли животное нуждается в помощи, и таким образом спасти жизнь животного», — сказала руководитель маркетинга и коммуникации Общества защиты животных Агнес Бланк.

Если вы обеспокоены состоянием здоровья животного или условиями его содержания: