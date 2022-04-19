Благодаря человеческому неравнодушию обнаружена самая старая лошадь в Эстонии

Речь шла о лошади в возрасте 36 лет. Животное не было истощено, но из-за преклонного возраста лошадь в плохом состоянии. В настоящее время у нее нет серьезных проблем со здоровьем, для своих лет она довольно бодра, имеет хороший аппетит и способна самостоятельно передвигаться, так что хозяин не видит причин усыплять животное. Однако владелец осознает, что ситуация может очень быстро измениться и в таком случае животному нужно позволить спокойно умереть.

PTA попросил ветеринара, который лечит содержащихся в этой семье лошадей, в случае необходимости дать свою оценку. Ветеринар в курсе состояния их здоровья и говорит, что и условия их содержания хорошие. Всего в конюшне десять лошадей, днем их держат в загоне. Лошади обеспечиваются качественным сеном и подкормкой, им дают мюсли и минеральные вещества.

«Иногда люди не решаются сообщить о жестоком обращении с животным, потому что считают, что неправильно оценивают ситуацию. Обычный человек и не должен уметь оценивать, действительно ли речь идет о ситуации, требующей вмешательства. Только информируя службы, вы можете определить, действительно ли животное нуждается в помощи, и таким образом спасти его жизнь», — сказала руководитель маркетинга и коммуникации Общества защиты животных Агнес Бланк.

Если вы обеспокоены состоянием здоровья животного или условиями его содержания:

сфотографируйте или снимите на видео происходящее;

напишите на info@loomakaitse.ee или позвоните по телефону 526 7117

отправьте сообщение на адрес PTA vihje@pta.agri.ee или позвоните по телефону 605 4750.