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Собака Джуна нашлась

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Собака Джуна нашлась
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Джуна.
Джуна. Фото: Фото читателя.

Благодаря неравнодушным людям сегодня потерявшуюся в начале апреля собачку Джуну поймали. Она оказалось большой умницей и прибилась к хутору.

В субботу с волонтерами связалась женщина, живущая сейчас за границей. Ей в свою очередь позвонил сосед и сказал, что на территории ее хутора целый день бегает собачка, похожая на ту, которую ищут.

Пропавшая собака Джуна.
Пропавшая собака Джуна. Фото: Фото читателя.

По просьбе куратора Джуны хозяева соседнего хутора стали ее прикармливать и переманили на свою территорию, где она подружилась с хозяйской собакой. Но в дом не шла: более того, волонтерам, которые выезжали на место несколько раз, поймать ее не удалось – собака убегала. А сегодня она осмелела и сама вошла в открытую дверь дома.

Спасибо большое всем за помощь!

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