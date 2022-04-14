Собака Джуна нашлась

В субботу с волонтерами связалась женщина, живущая сейчас за границей. Ей в свою очередь позвонил сосед и сказал, что на территории ее хутора целый день бегает собачка, похожая на ту, которую ищут.

По просьбе куратора Джуны хозяева соседнего хутора стали ее прикармливать и переманили на свою территорию, где она подружилась с хозяйской собакой. Но в дом не шла: более того, волонтерам, которые выезжали на место несколько раз, поймать ее не удалось – собака убегала. А сегодня она осмелела и сама вошла в открытую дверь дома.