Потерялась собака: поможем Джуне вернуться домой!

Уже десять дней с 04.04.22 отважная потеряшка выживает в пригороде Локса, который окружен заповедными местами и населен разными дикими зверями. В среду, 13апреля собачка была замечена на шоссе Локса - Таллинн, в местечке Кахала, по направлению в сторону Куусалу. Джуна размером со среднюю стандартную таксу, высота в холке около 30 см, на ней нет ни ошейника, ни шлейки.