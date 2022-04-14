Маленькой беззащитной собачке Джуне, прожившей пять лет в приюте, выпал шанс обрести счастливую жизнь в новом доме. Но так случилось, что не успев попасть в чужой город, бедолага потерялась.
Потерялась собака: поможем Джуне вернуться домой!
Потерялась собака: поможем Джуне вернуться домой!
Уже десять дней с 04.04.22 отважная потеряшка выживает в пригороде Локса, который окружен заповедными местами и населен разными дикими зверями. В среду, 13апреля собачка была замечена на шоссе Локса - Таллинн, в местечке Кахала, по направлению в сторону Куусалу. Джуна размером со среднюю стандартную таксу, высота в холке около 30 см, на ней нет ни ошейника, ни шлейки.
Собака чипирована и стерилизована, дружелюбна, но в силу обстоятельств, находясь в стрессе, может избегать людей и убегать от них. Если вы увидите Джуну, пожалуйста, постарайтесь ее покормить и заманить на какую-нибудь закрытую территорию.
Звонить по номерам 58232870; 56647136 и 55678077. Дорогие неравнодушные люди, помогите, пожалуйста, спасти собаку!