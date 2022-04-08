Пт, 8.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Барбос
Otsing

Спасибо за спасение? Привезенным из Украины домашним животным назначили длительный карантин

Маарья-Лийз Оргметс
Спасибо за спасение? Привезенным из Украины домашним животным назначили длительный карантин
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Привезенная из Украины Мила уже нашла себе потенциальный новый дом.
Привезенная из Украины Мила уже нашла себе потенциальный новый дом. Фото: MTÜ Nähtamatud Loomad

Почти месяц назад некоммерческая организация по защите животных Nähtamatud Loomad спасла 14 собак и одну кошку от украинской войны. Если изначально животные должны были оставаться в строгом карантине в течение 21 дня, то теперь этот срок значительно увеличен — до трех месяцев, пишет Lemmik.

По прибытии в Эстонию животные прошли ветеринарный осмотр, получили вакцины и чипы и отправились на 21-дневный карантин. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) принял решение продлить карантин на три месяца, что ставит животных и тех, кто за ними ухаживает, в затруднительное положение.

Департамент обосновывает свое решение необходимостью снижения риска заражения бешенством — Украина не входит в Европейский Союз и поэтому на украинских животных не распространяются некоторые требования, которые уже стали обычным явлением в Эстонии. Ведомство сделало исключение, позволив животным, путешествующим с военными беженцами, пересекать границу, но действующая система требует, чтобы военные беженцы сами зарегистрировали своего питомца на веб-сайте PTA.

Однако, по мнению Nähtamatud Loomad, это не является эффективным решением для снижения риска заражения бешенством, учитывая, что в Эстонию прибыли тысячи непривитых домашних животных. Приюты также не подпадают под действие исключения.

Чтобы 15 спасенных с войны животных быстрее добрались до своих новых домов из карантинных домиков в Южной Эстонии, НКО Nähtamatud Loomad предложило Департаменту сельского хозяйства и продовольствия сократить карантин до 1,5 месяцев и, при необходимости, продолжить упрощенный карантин в новом доме.

«К тому времени собаки и кошки были бы вакцинированы, и им были бы присвоены титры на бешенство», — сказала генеральный директор Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.

По словам Меринг, три месяца карантина — несоразмерно большой срок: «По оценке ветеринаров, спасенные животные здоровы и хорошо социализированы, готовы к переезду в новые дома. Домашние животные должны находиться на карантине в течение 21 дня, но три месяца, данные нам, не являются разумными для обеспечения благополучия животных».

Ждут лучших решений

По словам защитников животных, трехмесячный карантин — это максимальный срок, назначавшийся животным, прибывшим в Эстонию. На странице Nähtamatud Loomad в Facebook тысячи людей переживают за животных, спасенными из Украины.

По словам Меринг, есть надежда, что, если эстонский народ вмешается, госучреждение может понять, что нужно сосредоточить внимание на чем-то другом: «Мы предложили Департаменту сельского хозяйства и продовольствия направить ветеринаров на эстонскую границу. Попадающие в Эстонию с украинскими беженцами животные, из которых, по оценкам, две трети не были вакцинированы, таким образом были бы осмотрены, зарегистрированы, вакцинированы и, при необходимости, чипированы при въезде в страну. Так РТА получил бы лучший обзор украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию. Именно этот конструктивный шаг обеспечил бы предотвращение распространения бешенства в Эстонии. Военным беженцам также было бы намного проще соответствовать требованиям, установленным Эстонским государством для регистрации их животных и выполнения необходимых процедур», — предложила Меринг.

РТА: в Эстонию из Украины по-прежнему нельзя ввозить бездомных и живших в приютах животных

По словам главы отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, в случае с животными, попавшими в приюты, а также бездомных животных, неизвестны предыдущая история и проблемы со здоровьем этих животных, а также их возможные контакты с дикими животными.

«Поэтому государства-члены Европейского Союза совместно решили, что ввоз на территорию Европейского Союза бездомных собак и кошек и животных из приютов не допускается из-за риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе бешенства. Созданы возможности для помощи животным на территории Украины, но завозить оттуда в Эстонию животных нельзя», — объяснил Калда.

Департаменту известно о прибывших в Эстонию животных неизвестного происхождения, попавших сюда с нарушением установленных требований. В обычных условиях таких животных либо возвращают, помещают в длительную изоляцию (до полугода), либо, в худшем случае, усыпляют. «Во всех этих случаях расходы несет правонарушитель. Кроме того, такая деятельность уголовно наказуема», — добавил Калда.

В исключительных случаях, учитывая военную ситуацию в Украине, в Эстонию допускаются только кошки, собаки и хорьки, сопровождающие военных беженцев. Всех животных, прибывающих в Эстонию, вакцинируют от бешенства, чипируют и проводят другие необходимые операции.

Департамент сотрудничает с ветеринарами Эстонии, Департаментом полиции и погранохраны, организациями по защите животных, самоуправлениями и центрами для беженцев, чтобы провести все необходимые операции над всеми животными, сопровождающими прибывших в Эстонию украинских военных беженцев. Он также распространяет информацию через эти агентства и организации, с тем чтобы вся необходимая информация доходила до беженцев.

Nähtamatud Loomad предложило Департаменту сельского хозяйства и продовольствия прекратить непропорционально длительный карантин в качестве компромисса с 22.04.22 и начало поиск домов для животных, хотя пока неясно, когда и при каких условиях закончится карантин.

Ключевые слова
Наверх