Спасибо за спасение? Привезенным из Украины домашним животным назначили длительный карантин

По прибытии в Эстонию животные прошли ветеринарный осмотр, получили вакцины и чипы и отправились на 21-дневный карантин. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) принял решение продлить карантин на три месяца, что ставит животных и тех, кто за ними ухаживает, в затруднительное положение.

Департамент обосновывает свое решение необходимостью снижения риска заражения бешенством — Украина не входит в Европейский Союз и поэтому на украинских животных не распространяются некоторые требования, которые уже стали обычным явлением в Эстонии. Ведомство сделало исключение, позволив животным, путешествующим с военными беженцами, пересекать границу, но действующая система требует, чтобы военные беженцы сами зарегистрировали своего питомца на веб-сайте PTA.

Однако, по мнению Nähtamatud Loomad, это не является эффективным решением для снижения риска заражения бешенством, учитывая, что в Эстонию прибыли тысячи непривитых домашних животных. Приюты также не подпадают под действие исключения.

Чтобы 15 спасенных с войны животных быстрее добрались до своих новых домов из карантинных домиков в Южной Эстонии, НКО Nähtamatud Loomad предложило Департаменту сельского хозяйства и продовольствия сократить карантин до 1,5 месяцев и, при необходимости, продолжить упрощенный карантин в новом доме.

«К тому времени собаки и кошки были бы вакцинированы, и им были бы присвоены титры на бешенство», — сказала генеральный директор Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.

По словам Меринг, три месяца карантина — несоразмерно большой срок: «По оценке ветеринаров, спасенные животные здоровы и хорошо социализированы, готовы к переезду в новые дома. Домашние животные должны находиться на карантине в течение 21 дня, но три месяца, данные нам, не являются разумными для обеспечения благополучия животных».

Ждут лучших решений

По словам защитников животных, трехмесячный карантин — это максимальный срок, назначавшийся животным, прибывшим в Эстонию. На странице Nähtamatud Loomad в Facebook тысячи людей переживают за животных, спасенными из Украины.

По словам Меринг, есть надежда, что, если эстонский народ вмешается, госучреждение может понять, что нужно сосредоточить внимание на чем-то другом: «Мы предложили Департаменту сельского хозяйства и продовольствия направить ветеринаров на эстонскую границу. Попадающие в Эстонию с украинскими беженцами животные, из которых, по оценкам, две трети не были вакцинированы, таким образом были бы осмотрены, зарегистрированы, вакцинированы и, при необходимости, чипированы при въезде в страну. Так РТА получил бы лучший обзор украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию. Именно этот конструктивный шаг обеспечил бы предотвращение распространения бешенства в Эстонии. Военным беженцам также было бы намного проще соответствовать требованиям, установленным Эстонским государством для регистрации их животных и выполнения необходимых процедур», — предложила Меринг.

РТА: в Эстонию из Украины по-прежнему нельзя ввозить бездомных и живших в приютах животных