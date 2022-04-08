Почти месяц назад некоммерческая организация по защите животных Nähtamatud Loomad спасла 14 собак и одну кошку от украинской войны. Если изначально животные должны были оставаться в строгом карантине в течение 21 дня, то теперь этот срок значительно увеличен — до трех месяцев, пишет Lemmik.
Спасибо за спасение? Привезенным из Украины домашним животным назначили длительный карантин
По прибытии в Эстонию животные прошли ветеринарный осмотр, получили вакцины и чипы и отправились на 21-дневный карантин. Однако Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) принял решение продлить карантин на три месяца, что ставит животных и тех, кто за ними ухаживает, в затруднительное положение.
Департамент обосновывает свое решение необходимостью снижения риска заражения бешенством — Украина не входит в Европейский Союз и поэтому на украинских животных не распространяются некоторые требования, которые уже стали обычным явлением в Эстонии. Ведомство сделало исключение, позволив животным, путешествующим с военными беженцами, пересекать границу, но действующая система требует, чтобы военные беженцы сами зарегистрировали своего питомца на веб-сайте PTA.
Однако, по мнению Nähtamatud Loomad, это не является эффективным решением для снижения риска заражения бешенством, учитывая, что в Эстонию прибыли тысячи непривитых домашних животных. Приюты также не подпадают под действие исключения.
Чтобы 15 спасенных с войны животных быстрее добрались до своих новых домов из карантинных домиков в Южной Эстонии, НКО Nähtamatud Loomad предложило Департаменту сельского хозяйства и продовольствия сократить карантин до 1,5 месяцев и, при необходимости, продолжить упрощенный карантин в новом доме.
«К тому времени собаки и кошки были бы вакцинированы, и им были бы присвоены титры на бешенство», — сказала генеральный директор Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.
По словам Меринг, три месяца карантина — несоразмерно большой срок: «По оценке ветеринаров, спасенные животные здоровы и хорошо социализированы, готовы к переезду в новые дома. Домашние животные должны находиться на карантине в течение 21 дня, но три месяца, данные нам, не являются разумными для обеспечения благополучия животных».
Ждут лучших решений
По словам защитников животных, трехмесячный карантин — это максимальный срок, назначавшийся животным, прибывшим в Эстонию. На странице Nähtamatud Loomad в Facebook тысячи людей переживают за животных, спасенными из Украины.
По словам Меринг, есть надежда, что, если эстонский народ вмешается, госучреждение может понять, что нужно сосредоточить внимание на чем-то другом: «Мы предложили Департаменту сельского хозяйства и продовольствия направить ветеринаров на эстонскую границу. Попадающие в Эстонию с украинскими беженцами животные, из которых, по оценкам, две трети не были вакцинированы, таким образом были бы осмотрены, зарегистрированы, вакцинированы и, при необходимости, чипированы при въезде в страну. Так РТА получил бы лучший обзор украинских военных беженцев, прибывающих в Эстонию. Именно этот конструктивный шаг обеспечил бы предотвращение распространения бешенства в Эстонии. Военным беженцам также было бы намного проще соответствовать требованиям, установленным Эстонским государством для регистрации их животных и выполнения необходимых процедур», — предложила Меринг.
РТА: в Эстонию из Украины по-прежнему нельзя ввозить бездомных и живших в приютах животных
По словам главы отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, в случае с животными, попавшими в приюты, а также бездомных животных, неизвестны предыдущая история и проблемы со здоровьем этих животных, а также их возможные контакты с дикими животными.
«Поэтому государства-члены Европейского Союза совместно решили, что ввоз на территорию Европейского Союза бездомных собак и кошек и животных из приютов не допускается из-за риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе бешенства. Созданы возможности для помощи животным на территории Украины, но завозить оттуда в Эстонию животных нельзя», — объяснил Калда.
Департаменту известно о прибывших в Эстонию животных неизвестного происхождения, попавших сюда с нарушением установленных требований. В обычных условиях таких животных либо возвращают, помещают в длительную изоляцию (до полугода), либо, в худшем случае, усыпляют. «Во всех этих случаях расходы несет правонарушитель. Кроме того, такая деятельность уголовно наказуема», — добавил Калда.
В исключительных случаях, учитывая военную ситуацию в Украине, в Эстонию допускаются только кошки, собаки и хорьки, сопровождающие военных беженцев. Всех животных, прибывающих в Эстонию, вакцинируют от бешенства, чипируют и проводят другие необходимые операции.
Департамент сотрудничает с ветеринарами Эстонии, Департаментом полиции и погранохраны, организациями по защите животных, самоуправлениями и центрами для беженцев, чтобы провести все необходимые операции над всеми животными, сопровождающими прибывших в Эстонию украинских военных беженцев. Он также распространяет информацию через эти агентства и организации, с тем чтобы вся необходимая информация доходила до беженцев.
Nähtamatud Loomad предложило Департаменту сельского хозяйства и продовольствия прекратить непропорционально длительный карантин в качестве компромисса с 22.04.22 и начало поиск домов для животных, хотя пока неясно, когда и при каких условиях закончится карантин.