Фото ⟩ В Ляэне-Вирумаа нашли самую улыбчивую косулю

«На самом деле, я пошел попробовать сфотографировать медведя. Еще до того, как посмотреть на карту, я знал, что там есть большой луг и там может быть кто-то», — рассказал автор фото Эрки Ментал порталу Lemmik.

«Придя на место, я сразу увидел три стада косуль. Чтобы их не беспокоить, я спрятался в так называемой канаве. Два стада в какой-то момент объединились и начали двигаться ко мне. Периодически они смотрели в мою сторону, слыша щелчки фотоаппарата», - рассказывает Эрки.

Одна косуля оказалась смелее и любопытнее остальных. «Одной косули стало интересно, что же там в канаве происходит. Она долго стояла и позировала, издавала предупреждающие звуки, и тут мне удалось получить такое фото. Потом стада пошли дальше есть, они в одну сторону, я в другую - фотографировать лису», — рассказал автор фото.

Metskits naudib kevadpäikest Фото: Erki Mental