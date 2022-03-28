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Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для украинских животных

rus.postimees.ee
Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для украинских животных
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Кот Степан
Кот Степан Фото: личный инстаграм кота Степана

Самый известный кот Украины Степан сообщил на своей Instagram-странице с 1,2 млн фолловеров о том, что с помощью своих поклонников он собрал более 10 тысяч долларов на помощь украинским животным, пострадавшим от войны, пишет Focus.ua.

Деньги будут переданы ряду благотворительных организаций, в частности фонду "Happy Paw", гуманистическому движению UAnimals, парку XII Месяцев, объединению "Плюшка" и Николаевскому зоопарку.

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