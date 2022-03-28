Самый известный кот Украины Степан сообщил на своей Instagram-странице с 1,2 млн фолловеров о том, что с помощью своих поклонников он собрал более 10 тысяч долларов на помощь украинским животным, пострадавшим от войны, пишет Focus.ua.
Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для украинских животных
Харьковский кот Степан собрал 10 тысяч долларов для украинских животных
Деньги будут переданы ряду благотворительных организаций, в частности фонду "Happy Paw", гуманистическому движению UAnimals, парку XII Месяцев, объединению "Плюшка" и Николаевскому зоопарку.