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В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин

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В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин
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Амурский тигр.
Амурский тигр. Фото: P. Frischknecht, via www.imago-images.de

В зоопарке Миннесоты (США) умер амурский тигр по кличке Путин. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на зоопарк Миннесоты.

Отмечается, что 12-летний тигр Путин умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры. Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

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