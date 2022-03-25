В зоопарке Миннесоты (США) умер амурский тигр по кличке Путин. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на зоопарк Миннесоты.
В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин
В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин
12-летний амурский тигр по кличке Путин скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры, сообщили в зоопарке Миннесоты.— Голос Америки (@GolosAmeriki) March 25, 2022
Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка. https://t.co/JscMJ1mPF8
Отмечается, что 12-летний тигр Путин умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры. Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.
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