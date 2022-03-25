В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин

12-летний амурский тигр по кличке Путин скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры, сообщили в зоопарке Миннесоты.



Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка. https://t.co/JscMJ1mPF8