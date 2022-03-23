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Фото ⟩ Из военных очагов Украины в Эстонию приехали уже как минимум 250 кошек и собак

rus.postimees.ee
Из военных очагов Украины в Эстонию приехали уже как минимум 250 кошек и собак
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Кошка, приехавшая в Эстонию из Украины.
Кошка, приехавшая в Эстонию из Украины. Фото: Põllumajandus- ja Toiduamet / Facebook

Представители Департамента сельского хозяйства и продовольствия в последние дни навестили множество четвероногих, которые преодолели огромный путь вместе со своими хозяевами, военными беженцами из Украины, пишет Postimees.

О прибывающих в Эстонию домашних животных необходимо уведомить департамент, чтобы животное могло получить необходимую вакцину от бешенства.

У каждого отважного животного за спиной двух- или четырехдневный тяжелый путь в Эстонию. На данный момент департамент знает о прибытии примерно 250 кошек и собак, осмотром которых занимаются специалисты.

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