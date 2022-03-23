Представители Департамента сельского хозяйства и продовольствия в последние дни навестили множество четвероногих, которые преодолели огромный путь вместе со своими хозяевами, военными беженцами из Украины, пишет Postimees.
Фото ⟩ Из военных очагов Украины в Эстонию приехали уже как минимум 250 кошек и собак
Из военных очагов Украины в Эстонию приехали уже как минимум 250 кошек и собак
О прибывающих в Эстонию домашних животных необходимо уведомить департамент, чтобы животное могло получить необходимую вакцину от бешенства.
У каждого отважного животного за спиной двух- или четырехдневный тяжелый путь в Эстонию. На данный момент департамент знает о прибытии примерно 250 кошек и собак, осмотром которых занимаются специалисты.