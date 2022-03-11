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Таллиннский зоопарк начинает сбор пожертвований для украинских зоопарков

rus.postimees.ee
Таллиннский зоопарк начинает сбор пожертвований для украинских зоопарков
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Таллиннский зоопарк собирает пожертвования для украинских коллег.
Таллиннский зоопарк собирает пожертвования для украинских коллег. Фото: Shutterstock

Таллиннский зоопарк собирает пожертвования для сотрудников и обитателей украинских зоопарков, пострадавших от войны, пишет Rus.Err.ee.

Пожертвования жителей Эстонии при посредничестве Таллиннского зоопарка будут в полном объеме переданы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), а они - в рамках спасательной операции - украинским зоопаркам и аквариумам.

От войны в Украине страдают не только люди, но и животные. В самом начале вторжения несколько снарядов прилетело в расположенный в Харьковской области "Фельдман Экопарк". В Николаевском зоопарке бомбы упали вблизи вольера тигриц и белых медведей.

В Киевском зоопарке часть животных удалось перевезти в укрытия, но примерно 50 сотрудников и их члены семьи переехали в зоопарк, чтобы постоянно успокаивать находящихся в состоянии стресса животных и не покидать их во время военных действий.

Сделать пожертвование можно здесь.

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