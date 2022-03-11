Риск заражения бешенством в Эстонии растет, вакцинация домашних животных необходима

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Энель Хакманна, на основании данных регистров домашних животных и опроса, проведенного среди местных самоуправлений несколько лет назад, подсчитано, что в Эстонии около 230 тысяч домашних животных, большая часть которых не привита от бешенства.

«К сожалению, в Эстонии очень много собак и кошек, не вакцинированных против бешенства. Сегодня бешенство у нас не распространено, но эта ситуация может очень легко измениться, потому что болезнь распространяют дикие животные, которые могут попасть к нам, когда пересекут границу из зараженной соседней страны», — пояснила Хакманн.

Вакцинировать питомцев от бешенства можно в ветеринарных клиниках или у частных ветеринаров. «Ветеринары, имеющие договорные отношения с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия, также проводят вакцинацию в рамках национальной программы борьбы с болезнями животных», — описала Хакманн варианты вакцинации.

Ежедневно в мире от бешенства умирают сотни людей, в основном дети. Почти в 95% этих случаев заражение происходит от собаки. Эстония уже десять лет является страной, свободной от бешенства благодаря постоянным мерам контроля, но это серьезное заболевание представляет для нас постоянную угрозу.

Предпринимаются попытки снизить риски

В связи с военным конфликтом между Украиной и Российской Федерацией Департамент сельского хозяйства и продовольствия смягчил ветеринарные требования для домашних животных, ввозимых беженцами из Украины и возвращающимися из России гражданами Европейского Союза.

Смягченные условия применяются только в том случае, если владелец домашнего животного уведомил о своем перемещении Сельскохозяйственно-продовольственный департамент и Налогово-таможенный департамент.

И в Украине, и в России бешенство очень широко распространено, ежегодно убивая тысячи животных и, в единичных случаях, людей.