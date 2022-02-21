Известная заводчица морила голодом своих собак

На этот раз они спасли четырех пребывавших в скверном состоянии собак из питомника Charming Dream, владелица которого ранее привлекала к себе внимание как защитников животных, так и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

По словам члена правления Союза питомников Юлле Мяннима, с виду в домохозяйстве Достоевской в волости Пыльтсамаа все было в порядке: во дворе имелись загоны и будки. Проблема открылась в самом доме. «Дом был завален мебелью и другими вещами, для передвижения оставалось крайне мало места. В нос сразу же бросился запах аммиака, а полы были буквально пропитаны фекалиями», - рассказала Мяннама.