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Известная заводчица морила голодом своих собак

Изъятая собака больше походила на двухмесячную, чем на четырехмесячную. ФОТО: PTA

В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше, пишет Tartu Postimees.

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На этот раз они спасли четырех пребывавших в скверном состоянии собак из питомника Charming Dream, владелица которого ранее привлекала к себе внимание как защитников животных, так и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

По словам члена правления Союза питомников Юлле Мяннима, с виду в домохозяйстве Достоевской в волости Пыльтсамаа все было в порядке: во дворе имелись загоны и будки. Проблема открылась в самом доме. «Дом был завален мебелью и другими вещами, для передвижения оставалось крайне мало места. В нос сразу же бросился запах аммиака, а полы были буквально пропитаны фекалиями», - рассказала Мяннама. 

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