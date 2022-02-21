Известная заводчица морила голодом своих собак
В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше, пишет Tartu Postimees.
В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше, пишет Tartu Postimees.
На этот раз они спасли четырех пребывавших в скверном состоянии собак из питомника Charming Dream, владелица которого ранее привлекала к себе внимание как защитников животных, так и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.