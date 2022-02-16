Фото ⟩ Две замерзающие на улице кошки нуждаются в вашей помощи
Tartu Kassikaitse просит помощи в поиске дома для кошек, замерзающих во дворе у старика недалеко от Эльва, потому что их собственная кошачья комната уже переполнена, пишет Lemmik.
Tartu Kassikaitse просит помощи в поиске дома для кошек, замерзающих во дворе у старика недалеко от Эльва, потому что их собственная кошачья комната уже переполнена, пишет Lemmik.
В Tartu Kassikaitse опасаются, что кошки, живущие в одиночестве на открытом воздухе, могут стать добычей диких животных, однако нуждающихся в помощи уже и без того слишком много. «Кошачья комната забита битком, и каждый день поступают просьбы о помощи. Очень нужен дом для передержки, чтобы позаботиться об этих двух кошках!» - пишут зоозащитники в социальных сетях.
Кошкам меньше года, одна с красивой рыжей шерстью, а другая напоминает сиамскую. Хотя они еще робкие в присутствии людей, они хорошо уяснили, что в холодную зиму именно от человека можно получить еду. Кошки хорошо ладят друг с другом и были бы рады для начала пожить в тепле вместе.
Если вы можете предложить этим кошкам временный приют или постоянный дом, свяжитесь с Tartu Kassikaitse.