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Фото ⟩ Две замерзающие на улице кошки нуждаются в вашей помощи

Одна из бездомных кошек во дворе. ФОТО: Tartu Kassikaitse

Tartu Kassikaitse просит помощи в поиске дома для кошек, замерзающих во дворе у старика недалеко от Эльва, потому что их собственная кошачья комната уже переполнена, пишет Lemmik.

В Tartu Kassikaitse опасаются, что кошки, живущие в одиночестве на открытом воздухе, могут стать добычей диких животных, однако нуждающихся в помощи уже и без того слишком много. «Кошачья комната забита битком, и каждый день поступают просьбы о помощи. Очень нужен дом для передержки, чтобы позаботиться об этих двух кошках!» - пишут зоозащитники в социальных сетях.

Кошкам меньше года, одна с красивой рыжей шерстью, а другая напоминает сиамскую. Хотя они еще робкие в присутствии людей, они хорошо уяснили, что в холодную зиму именно от человека можно получить еду. Кошки хорошо ладят друг с другом и были бы рады для начала пожить в тепле вместе.

Если вы можете предложить этим кошкам временный приют или постоянный дом, свяжитесь с Tartu Kassikaitse.

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