В Норвегии запретили разводить две крайне популярные в Эстонии породы собак

Суд единогласно вынес решение о том, что разведение этих пород нарушает закон о защите животных. У этих собак очень много проблем со здоровьем, поэтому они являются «продуктом человеческой жестокости».

В частности, спаниели имеют врожденные болезни сердца, проблемы с глазами, ушами и суставами. Бульдогам из‑за короткой морды и большого количества кожи вокруг ноздрей часто бывает тяжело дышать, в жаркую погоду они могут задыхаться.

Служба защиты животных Норвегии (NAPA) после вынесения решения суда опубликовала пост, в котором назвала его запоздалым. По словам гендиректора организации Ошильда Роальдсета, собаки были «жертвами систематического и организованного предательства.

«Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем бульдогов был известно еще с начала XX века. Этот вердикт просрочен на многие годы», — заявил гендиректор NAPA.