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  • В эстонском лесу засняли лису-вегетарианку

Видео ⟩ В эстонском лесу засняли лису-вегетарианку

Камера в лесу. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Охотник Ивар Марист поделился в социальных сетях видео с лисой, которая была заснята на лесную камеру, установленную в Мярьямаа, пишет портал Lemmik.

«Лиса стала веганом. Вокруг столько мяса, а она бедняга выкапывает из-под снега пшеницу. Зимой всем тяжело», — добавила к видео Марист.

На видео заснято, как лиса на выгоне выкапывает из-под снега зерно, вместо того, чтобы попытаться поймать одну из многочисленных птиц, перемещающихся вокруг нее. При этом, конечно, не факт, что она ранее не пыталась этого сделать и просто сдалась из-за постигшей ее неудачи.

На самом деле лиса всеядна. Однако, что касается взрослых птиц, они не играют большой роли в ее рационе. Это не значит, конечно, что лиса упустит случай, если в непосредственной близости от нее приземлиться какая-нибудь птица.

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