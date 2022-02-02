Видео ⟩ В эстонском лесу засняли лису-вегетарианку

«Лиса стала веганом. Вокруг столько мяса, а она бедняга выкапывает из-под снега пшеницу. Зимой всем тяжело», — добавила к видео Марист.

На видео заснято, как лиса на выгоне выкапывает из-под снега зерно, вместо того, чтобы попытаться поймать одну из многочисленных птиц, перемещающихся вокруг нее. При этом, конечно, не факт, что она ранее не пыталась этого сделать и просто сдалась из-за постигшей ее неудачи.