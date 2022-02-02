Видео ⟩ В эстонском лесу засняли лису-вегетарианку
Охотник Ивар Марист поделился в социальных сетях видео с лисой, которая была заснята на лесную камеру, установленную в Мярьямаа, пишет портал Lemmik.
Охотник Ивар Марист поделился в социальных сетях видео с лисой, которая была заснята на лесную камеру, установленную в Мярьямаа, пишет портал Lemmik.
«Лиса стала веганом. Вокруг столько мяса, а она бедняга выкапывает из-под снега пшеницу. Зимой всем тяжело», — добавила к видео Марист.
На видео заснято, как лиса на выгоне выкапывает из-под снега зерно, вместо того, чтобы попытаться поймать одну из многочисленных птиц, перемещающихся вокруг нее. При этом, конечно, не факт, что она ранее не пыталась этого сделать и просто сдалась из-за постигшей ее неудачи.
На самом деле лиса всеядна. Однако, что касается взрослых птиц, они не играют большой роли в ее рационе. Это не значит, конечно, что лиса упустит случай, если в непосредственной близости от нее приземлиться какая-нибудь птица.