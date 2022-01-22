«Для нас история началась вечером ​​8 января, когда нам позвонила встревоженная девочка, которая во время прогулки обнаружила дрожащую кошку, оставленную на верхней площадке башни для наблюдения за птицами в Курессааре. На шее у кота был GPS-навигатор с именем и номером телефона владельца, а рядом с ним на стене башни было прикреплено жуткое письмо», — говорится на странице НКО Saarema lemmikloomade turvakodu в Facebook.