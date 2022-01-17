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  • Комическая картина: лось на льду безнадежно теряет равновесие

ВИДЕО ⟩ Комическая картина: лось на льду безнадежно теряет равновесие

Põder libedal teel. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Охотник Тоомас Салур записал на Сааремаа интересное видео: молодой лось пытается пересечь обледеневшую лесную дорогу, пишет портал Lemmik.

В русском языке есть выражение «как корова на льду». На этом видео четко видно, что это относится и к сохатым.

Скользкий лед часто может стать опасным для диких животных и приводить к переломам, пишет Эстонский союз охотников.

В этой истории, к счастью, все закончилось благополучно.

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