ВИДЕО ⟩ Комическая картина: лось на льду безнадежно теряет равновесие
Охотник Тоомас Салур записал на Сааремаа интересное видео: молодой лось пытается пересечь обледеневшую лесную дорогу, пишет портал Lemmik.
Охотник Тоомас Салур записал на Сааремаа интересное видео: молодой лось пытается пересечь обледеневшую лесную дорогу, пишет портал Lemmik.
В русском языке есть выражение «как корова на льду». На этом видео четко видно, что это относится и к сохатым.
Скользкий лед часто может стать опасным для диких животных и приводить к переломам, пишет Эстонский союз охотников.
В этой истории, к счастью, все закончилось благополучно.