В Ляэнемаа у владельца изъяли 14 голов крупного рогатого скота

По словам заместителя руководителя Ляэнеского региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Терье Опер, сегодня в деревне Колувере были конфискованы два быка, семь коров и пять телят. Их транспортировали в другое место содержания животных, где им обеспечены необходимые условия.

Ранее у владельца животных было стадо численностью более 100 особей, но ведомство обнаружило множество недочетов. «Владелец не позволил нам провести осмотр животных, им не было предоставлено необходимое лечение, отсутствовали ушные бирки», - перечислила Опер.

Также, по ее словам, благополучие животных не было гарантировано, так как им негде было укрыться от непогоды. На пастбище валялась силосная пленка, которая представляла опасность, так как скот мог ее съесть. «Кроме того, в стаде вместе с молодняком круглогодично находились быки, что означало инбридинг и спаривание еще с очень молодыми животными», - описала Опер.

Владелец сбыл почти всех животных, у него осталось 14 голов крупного рогатого скота, среди которых были два половозрелых быка: «Поскольку владелец не отделил быков от стада, снова возник риск инбридинга и спаривания с телками. Поэтому нам пришлось изъять животных, чтобы защитить их».