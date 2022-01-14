ФОТО ⟩ Полицейские спасли собаку, убежавшую далеко от дома

Стражи порядка доставили беглую собаку в полицейский автобус и совместно с местными охотниками быстро установили ее владельца.

Затем путешественника благополучно доставили к воротам дома, где его уже с горящими глазами ждали два лохматых товарища.

Cбежавшая собака ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

На месте выяснилось, что собака убежала аж на семь километров от своего дома.