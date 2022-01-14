ФОТО ⟩ Полицейские спасли собаку, убежавшую далеко от дома
Вчера сотрудники дорожной полиции Тарту Кристьян и Марио поймали у шоссе Раквере-Сымеру потерявшуюся собаку и доставили ее домой, сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.
Вчера сотрудники дорожной полиции Тарту Кристьян и Марио поймали у шоссе Раквере-Сымеру потерявшуюся собаку и доставили ее домой, сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.
Стражи порядка доставили беглую собаку в полицейский автобус и совместно с местными охотниками быстро установили ее владельца.
Затем путешественника благополучно доставили к воротам дома, где его уже с горящими глазами ждали два лохматых товарища.
На месте выяснилось, что собака убежала аж на семь километров от своего дома.
Полиция напоминает, что стоит следить за своими питомцами. «Животное, которое отошло от своей территории, может подвергнуть себя опасности», - пишет префектура.