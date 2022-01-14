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ФОТО ⟩ Полицейские спасли собаку, убежавшую далеко от дома

Cбежавшая собака ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

Вчера сотрудники дорожной полиции Тарту Кристьян и Марио поймали у шоссе Раквере-Сымеру потерявшуюся собаку и доставили ее домой, сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.

Стражи порядка доставили беглую собаку в полицейский автобус и совместно с местными охотниками быстро установили ее владельца.

Затем путешественника благополучно доставили к воротам дома, где его уже с горящими глазами ждали два лохматых товарища.

Cбежавшая собака ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

На месте выяснилось, что собака убежала аж на семь километров от своего дома.

Полиция напоминает, что стоит следить за своими питомцами. «Животное, которое отошло от своей территории, может подвергнуть себя опасности», - пишет префектура.

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