У трети застреленных волков обнаружили паршу

«Больше всего больных волков замечено в уездах Харью и Ярва, где и численность волков выше всего, - сказал Лиллемяэ. - Это очень печальная статистика. Поврежден мех больных волков, у них большой риск пострадать от холода, а это может привести к гибели животного. Из-за недостаточного волосяного покрова энергии тратится больше, чем у здоровых особей, и им требуется больше питания. Отмечено, что больные особи также чаще бродят в окрестностях деревень и населенных пунктов, где проще найти еду».