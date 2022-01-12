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У трети застреленных волков обнаружили паршу

Волк. Фото иллюстративное. ФОТО: Toomas Huik

По состоянию на среду в Эстонии застрелено 44 волка, в том числе 14 с симптомами парши.

По словам заместителя исполнительного директора Общества охотников Эстонии (EJS) Андреса Лиллемяэ, по данным уездных организаций, симптомы парши обнаружены у 14 застреленных волков.

«Больше всего больных волков замечено в уездах Харью и Ярва, где и численность волков выше всего, - сказал Лиллемяэ. - Это очень печальная статистика. Поврежден мех больных волков, у них большой риск пострадать от холода, а это может привести к гибели животного. Из-за недостаточного волосяного покрова энергии тратится больше, чем у здоровых особей, и им требуется больше питания. Отмечено, что больные особи также чаще бродят в окрестностях деревень и населенных пунктов, где проще найти еду».

Одной из причин широкого распространения парши охотники считают крайне высокую численность чужеродного вида — енотовидной собаки. Существенное число енотовидных собак, которые также входят в меню волка, является разносчиками парши.

В этом году в Эстонии разрешено застрелить 56 волков. Охота на волка продолжается до конца февраля.

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