Кошачий приют нуждается в помощи по оплате гигантского счета за электроэнергию

В кошачьем приюте в Тарту спасенные с улицы кошки могут временно оставаться до тех пор, пока не найдут новый дом. Например, в декабре через приют прошло 40 кошек.

Однако резкое повышение цен на электроэнергию оказало большое давление на НКО и обитателей кошачьего приюта, потому что если раньше счет помещения за электроэнергию составлял около 350 евро, то теперь - почти 1000 евро.

«В зимние месяцы нам и так приходится считаться с большими счетами за электроэнергию, но этот последний счет проделал большую дыру в нашем бюджете», — пишут в соцсетях волонтеры.

Поскольку следующего месяца с таким огромным счетом учреждение уже не переживет, были приняты вспомогательные меры. «Убавили температуру радиаторов, а кошкам сделали теплые гнездышки, где они могли погреться. К счастью, у кошек теплые шубки. Конечно, волонтерам теперь тоже приходится одеваться потеплее, когда они ухаживают за кошками».

Кроме того, НКО просит о финансовой поддержке. «Хотя счет огромен, мы все равно должны быть благодарны за то, что у нас есть возможность спасти кошек, и мы надеемся, что вы поможете нам».