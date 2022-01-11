Кошачий приют нуждается в помощи по оплате гигантского счета за электроэнергию
Большие счета за электроэнергию доставляют головную боль не только людям, но и сильно сказываются на повседневной жизни кошек, пишет портал Lemmik.
Большие счета за электроэнергию доставляют головную боль не только людям, но и сильно сказываются на повседневной жизни кошек, пишет портал Lemmik.
В кошачьем приюте в Тарту спасенные с улицы кошки могут временно оставаться до тех пор, пока не найдут новый дом. Например, в декабре через приют прошло 40 кошек.
Однако резкое повышение цен на электроэнергию оказало большое давление на НКО и обитателей кошачьего приюта, потому что если раньше счет помещения за электроэнергию составлял около 350 евро, то теперь - почти 1000 евро.
«В зимние месяцы нам и так приходится считаться с большими счетами за электроэнергию, но этот последний счет проделал большую дыру в нашем бюджете», — пишут в соцсетях волонтеры.
Поскольку следующего месяца с таким огромным счетом учреждение уже не переживет, были приняты вспомогательные меры. «Убавили температуру радиаторов, а кошкам сделали теплые гнездышки, где они могли погреться. К счастью, у кошек теплые шубки. Конечно, волонтерам теперь тоже приходится одеваться потеплее, когда они ухаживают за кошками».
Кроме того, НКО просит о финансовой поддержке. «Хотя счет огромен, мы все равно должны быть благодарны за то, что у нас есть возможность спасти кошек, и мы надеемся, что вы поможете нам».
Есть два способа помочь кошачьей комнате и ее обитателям пережить холода:
1) Взять кошку, чтобы она могла получать ваше домашнее тепло. Подробнее ЗДЕСЬ.
2) Сделать пожертвование, чтобы покрыть расходы на кошачий приют.
Пожертвование можно сделать:
Получатель: MTÜ Tartu Kassikaitse
Пояснение: электричество
Расчетные счета:
SEB: EE581010220072929015 или Swedbank: EE412200221042553213