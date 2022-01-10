Рыбой 2022 года выбран окунь

Помимо окуня, выдвинутого Эстонским союзом рыбаков и MTÜ Hiiukala, в интернете можно было проголосовать за леща и судака.

Окуня знает каждый эстонец благодаря характерному горбику и полосатому телу. «Окуня, являющегося национальной рыбой Финляндии, высоко ценят как любители, так и профессиональные рыбаки. Поскольку окунь водится почти в каждом водоеме Эстонии, он часто становится первой добычей начинающего рыболова. Ужение окуня интересно, увлекательно и вызывает прилив адреналина, а ловля крупных экземпляров, в килограмм и больше, требует от рыбака настоящего мастерства. А профессиональным рыбакам окунь приносит основную часть дохода», - сообщил ответственный издатель журнала Kalastaja Ханно Каск.

«В дикой природе окунь — главный борец с чужеродным видом в нашем прибрежном и черноротым бычком, молодь которого окунь поедает», - сказала исполнительный директор MTÜ Hiiukala Туули Таммла.

Лучшими окуневыми водоемами в Эстонии являются озера Чудское и Теплое, пролив Вяйнамери и Пярнуский залив , а также окрестности крупных островов. Обычно окунь весит до 300 граммов, но при благоприятных условиях может вырасти и до двух-трех килограммов. Рекордно крупный окунь в Эстонии был выловлен в Чудском озере в 1964 году и весил 2,8 кг. В море минимальная длина окуня 19 см.

Окунь - самая популярная в Эстонии рыба, его едят копченым, жареным и маринованным.