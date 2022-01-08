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  • Полиция поймала в Хельсинки беглого северного оленя
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Полиция поймала в Хельсинки беглого северного оленя

Олень. ФОТО: Meelis Tomson

Полиция Хельсинки поймала северного оленя, замеченного вчера в разных местах столичного региона, пишет Yle.

Усталый беглец сдался в руки стражей правопорядка в районе Городского ботанического сада в центре Хельсинки.

Ветеринар установил, что животное на самом деле является северным оленем.

Сейчас олень приходит в себя в зоопарке Коркеасаари. Пока не известно, как животное оказалось в черте города и кому оно принадлежит. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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