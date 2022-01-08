Полиция поймала в Хельсинки беглого северного оленя
Полиция Хельсинки поймала северного оленя, замеченного вчера в разных местах столичного региона, пишет Yle.
Полиция Хельсинки поймала северного оленя, замеченного вчера в разных местах столичного региона, пишет Yle.
Усталый беглец сдался в руки стражей правопорядка в районе Городского ботанического сада в центре Хельсинки.
Ветеринар установил, что животное на самом деле является северным оленем.
Сейчас олень приходит в себя в зоопарке Коркеасаари. Пока не известно, как животное оказалось в черте города и кому оно принадлежит. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Partio rauhoitteli väsynyttä karkulaista kiinnioton jälkeen. #Helsinki #Poliisi pic.twitter.com/KyMFU16Ve6— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) January 8, 2022