В Финляндии коронавирус впервые обнаружили у кошки
В Финляндии ковид впервые обнаружен у домашней кошки, сообщает Ведомство пищевой безопасности страны.
В Финляндии ковид впервые обнаружен у домашней кошки, сообщает Ведомство пищевой безопасности страны.
Кошке уже лучше, и никаких официальных действий за этой находкой не последует, передает Yle.
В мире известны случаи, когда ковидом заражались самые разные виды животных. Из домашних питомцев коронавирус в основном поражает собак и кошек.
Ведомство подчеркивает, что зараженные кошки не играют существенной роли при распространении ковида.