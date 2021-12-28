В Финляндии коронавирус впервые обнаружили у кошки

Кошке уже лучше, и никаких официальных действий за этой находкой не последует, передает Yle.

В мире известны случаи, когда ковидом заражались самые разные виды животных. Из домашних питомцев коронавирус в основном поражает собак и кошек.

Наиболее типичными симптомами коронавирусной инфекции у кошек являются проблемы с органами дыхания и пищеварительным трактом.