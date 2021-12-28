Вт, 28.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Финляндии коронавирус впервые обнаружили у кошки

Кошка. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В Финляндии ковид впервые обнаружен у домашней кошки, сообщает Ведомство пищевой безопасности страны.

Кошке уже лучше, и никаких официальных действий за этой находкой не последует, передает Yle.

В мире известны случаи, когда ковидом заражались самые разные виды животных. Из домашних питомцев коронавирус в основном поражает собак и кошек.

Наиболее типичными симптомами коронавирусной инфекции у кошек являются проблемы с органами дыхания и пищеварительным трактом.

Ведомство подчеркивает, что зараженные кошки не играют существенной роли при распространении ковида.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back