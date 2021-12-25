Галерея ⟩ Деды Морозы пришли с подарками в Таллиннский зоопарк
Во второй день Рождества 26 декабря Деды Морозы принесли животным Таллиннского зоопарка поздравления и подарки, пишет Postimees.
Во второй день Рождества 26 декабря Деды Морозы принесли животным Таллиннского зоопарка поздравления и подарки, пишет Postimees.
Деды Морозы прибыли в зоопарк в полдень, и у всех желающих была редкая возможность пройти по зоопарку рука об руку с несколькими Дедами Морозами.
Фотограф рассказал, что носорогов пришлось выманивать, потому что холодная зимняя погода им не по вкусу.
Поход Дедов Морозов по зоопарку начался в 12 часов у Центра экологического просвещения, а закончился в 15 часов у вольера белых медведей. Дедам Морозам помогает Эстонская ассоциация Дедов Морозов.