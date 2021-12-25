Деды Морозы придут с подарками в зоопарк
Во второй день Рождества 26 декабря Деды Морозы принесут животным Таллиннского зоопарка поздравления и подарки.
Во второй день Рождества 26 декабря Деды Морозы принесут животным Таллиннского зоопарка поздравления и подарки.
Деды Морозы прибудут в зоопарк в полдень, и у всех, кто захочет, будет редкая возможность пройти по зоопарку рука об руку с несколькими Дедами Морозами.
Поход Дедов Морозов по зоопарку начнется в 12 часов у Центра экологического просвещения, а закончится в 15 часов у вольера белых медведей.
Дедам Морозам помогает Эстонская ассоциация Дедов Морозов.