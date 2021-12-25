Сб, 25.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Барбос
  • Деды Морозы придут с подарками в зоопарк

Деды Морозы придут с подарками в зоопарк

Дед Мороз. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Во второй день Рождества 26 декабря Деды Морозы принесут животным Таллиннского зоопарка поздравления и подарки.

Деды Морозы прибудут в зоопарк в полдень, и у всех, кто захочет, будет редкая возможность пройти по зоопарку рука об руку с несколькими Дедами Морозами.

Поход Дедов Морозов по зоопарку начнется в 12 часов у Центра экологического просвещения, а закончится в 15 часов у вольера белых медведей.

Дедам Морозам помогает Эстонская ассоциация Дедов Морозов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back