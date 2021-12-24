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  • Редкий кадр: жительнице Эстонии удалось заснять белку с висячими ушами
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Фото ⟩ Редкий кадр: жительнице Эстонии удалось заснять белку с висячими ушами

Белка. Фото иллюстративное. ФОТО: Karl Adami

В Йыгева любительница природы Анника смогла сделать удивительный кадр — на снимке запечатлена белка с висячими ушами, пишет портал Lemmik.

Комментаторы посчитали, что раз есть кролики с висячими ушами, почему не может быть белки с такими ушами.

Но автор фотографии Анника Пертман все-таки отметила, что это была самая обычная белка, которая в момент съемки просто стряхивала с ушей снег. В любом случае это уникальный и замечательный кадр.

ФОТО: Annika Pertman

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