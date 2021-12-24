Фото ⟩ Редкий кадр: жительнице Эстонии удалось заснять белку с висячими ушами
В Йыгева любительница природы Анника смогла сделать удивительный кадр — на снимке запечатлена белка с висячими ушами, пишет портал Lemmik.
В Йыгева любительница природы Анника смогла сделать удивительный кадр — на снимке запечатлена белка с висячими ушами, пишет портал Lemmik.
Комментаторы посчитали, что раз есть кролики с висячими ушами, почему не может быть белки с такими ушами.
Но автор фотографии Анника Пертман все-таки отметила, что это была самая обычная белка, которая в момент съемки просто стряхивала с ушей снег. В любом случае это уникальный и замечательный кадр.