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  • Жизнь удалась? Смотрите, как эстонские кабаны принимают грязевые ванны

Жизнь удалась? Смотрите, как эстонские кабаны принимают грязевые ванны

Кабаны в лесу ФОТО: Kalle Pihelgas/TikTok

Фотограф-любитель Калле Пихельгас поймал в объектив своей фотокамеры кабанов, которые принимали в лесу грязевую ванну.

Фотограф также поделился кадрами в соцсетях.

@kallepihelgas

Mudavann / Mud bath ##metssiga ##trailcam ##trailcamera ##wildboar ##wildhog ##susscrofa ##дикийкабан ##villisika ##fyp ##fy ##mežacūka ##wildschweine ##eesti

♬ original sound - Kalle Pihelgas

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