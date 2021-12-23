Жизнь удалась? Смотрите, как эстонские кабаны принимают грязевые ванны
Фотограф-любитель Калле Пихельгас поймал в объектив своей фотокамеры кабанов, которые принимали в лесу грязевую ванну.
Фотограф-любитель Калле Пихельгас поймал в объектив своей фотокамеры кабанов, которые принимали в лесу грязевую ванну.
Фотограф также поделился кадрами в соцсетях.
@kallepihelgas
Mudavann / Mud bath ##metssiga ##trailcam ##trailcamera ##wildboar ##wildhog ##susscrofa ##дикийкабан ##villisika ##fyp ##fy ##mežacūka ##wildschweine ##eesti♬ original sound - Kalle Pihelgas