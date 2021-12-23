Чт, 23.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Барбос
  • Район Нымме отказался от организации новогоднего салюта

Район Нымме отказался от организации новогоднего салюта

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Управа района Нымме решила призвать людей прекратить запускать фейерверки в период Рождества и Нового года в целях защиты животных.

По словам старейшины района Нымме Лаури Паевеэра, есть несколько причин, по которым следует отказаться от салюта. Во-первых, Нымме - это гористая местность, что не подходит ли запуска салюта, во-вторых, из года в год фейерверки создают экологическое и шумовое загрязнение. «Поэтому мы призываем жителей Нымме спокойно провести праздники с семьей и вместо того, чтобы тратить деньги на салют вложить эти деньги в доброе дело», - сказал Паевеэр.

Руководитель приюта для животных Нымме Лада Мехикас отмечает, что салют - это стресс для домашних животных, особенно для собак.

Спасатели напоминают, как безопасно обращаться с пиротехникой:

  • Ознакомьтесь с приложенной к пиротехническому изделию инструкцией, следуйте ей и используйте изделие только предусмотренным образом.
  • Выбирайте для запуска фейерверка правильное время и место. Учитывайте погодные условия и сохраняйте безопасную дистанцию от людей, зданий и автомобилей. Также обращайте внимание на направление ветра, чтобы ракета не улетела в сторону зданий.
  • При установке пиротехнического изделия следует обязательно убедиться в том, что оно стоит надежно – например, опирается о большой камень, закреплено с помощью блоков и т.п.
  • Длинная палка одиночной ракеты служит стабилизатором – ее не следует втыкать в землю. Лучший способ запуска – воспользоваться воткнутой в землю трубой или поставить в ящик для бутылок пустую бутылку, и уже в нее – ракету. Можно воспользоваться и бутылкой без ящика, но в таком случае бутылка должна быть тяжелой и должна надежно стоять на земле, поскольку иначе она может опрокинуться, и ракета улетит в неизвестном направлении.
  • Запуская фейерверки, не держите их в руках и не наклоняйтесь к ним.
  • Одновременно поджигайте только одно пиротехническое изделие и не объединяйте несколько ракет. Подожгите фитиль и быстро отойдите на безопасное расстояние.
  • Внезапные звуки и световые эффекты могут напугать людей и животных. Ни в коем случае нельзя бросать пиротехнические изделия в их направлении.
  • Не приближайтесь к ракете сразу же после залпа, выждите некоторое время. Соберите образовавшийся мусор.
  • Покупайте пиротехнические изделия только у предприятий, имеющих соответствующее разрешение на деятельность. Не приобретайте пиротехнику на рынках, на улице или в социальных сетях.
  • Не используйте пиротехнику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back