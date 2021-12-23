Район Нымме отказался от организации новогоднего салюта

По словам старейшины района Нымме Лаури Паевеэра, есть несколько причин, по которым следует отказаться от салюта. Во-первых, Нымме - это гористая местность, что не подходит ли запуска салюта, во-вторых, из года в год фейерверки создают экологическое и шумовое загрязнение. «Поэтому мы призываем жителей Нымме спокойно провести праздники с семьей и вместо того, чтобы тратить деньги на салют вложить эти деньги в доброе дело», - сказал Паевеэр.