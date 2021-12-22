В Тарту с нового года чипирование кошек станет обязательным

Собаку или кошку (кота) необходимо чипировать не позднее чем через три месяца после рождения или, в случае более взрослого животного, в течение одного месяца после приобретения. Собаки и кошки, содержащиеся в городе, должны быть зарегистрированы в Эстонском реестре домашних животных. Для других домашних животных чипирование рекомендовано.

Кошка, взятая хозяевами до 1 января 2022 года, должна быть помечена чипом и зарегистрирована в реестре домашних животных в течение одного года.

Чипирование кошек помогает быстрее их найти, если они потерялись. В настоящее время большинство кошек привозят в приют без чипа, что не позволяет идентифицировать их хозяина и вернуть ему кошку. После введения обязательного чипирования собак их количество в приютах значительно сократилось.

Стоимость чипирования и регистрации животного составляет 27-37 евро в зависимости от ветеринарной клиники, из которых 11,50 евро необходимо заплатить за регистрацию в Эстонском реестре домашних животных.