Хозяин спас провалившуюся в прорубь собаку

В понедельник, 20 декабря, в 13.58 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в волости Канепи в деревне Прангли собака упала в прорубь и может утонуть.

К моменту прибытия спасателей хозяин сам вытащил животное, но спасатели помогли доставить собаку домой.