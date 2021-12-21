Хозяин спас провалившуюся в прорубь собаку
Вчера, 20 декабря, в деревне Прангли спасатели помогли упавшей в прорубь собаке, которая не утонула благодаря своему хозяину.
Вчера, 20 декабря, в деревне Прангли спасатели помогли упавшей в прорубь собаке, которая не утонула благодаря своему хозяину.
В понедельник, 20 декабря, в 13.58 в Спасательный департамент поступило сообщение, что в волости Канепи в деревне Прангли собака упала в прорубь и может утонуть.
К моменту прибытия спасателей хозяин сам вытащил животное, но спасатели помогли доставить собаку домой.
Спасательный департамент напоминает, что прорезанные во льду дыры для обеспечения безопасности должны быть помечены и, при необходимости, доступ к ним должен быть ограничен.