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  • Своим нападением лось наглядно показал, почему нельзя приближаться к диким животным
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ВИДЕО ⟩ Своим нападением лось наглядно показал, почему нельзя приближаться к диким животным

Кадр из видео. ФОТО: Shutterstock

Дикие животные не представляют опасности, пока находятся на достаточно большом расстоянии, пишет Lemmik.

Запечатленные на видео окружившие лося люди крайне безрассудны. Беря во внимание сказанное, им еще очень повезло, потому что после кормления и похлопывания лось подумал, что на него напали, поэтому он лягнул ребенка. Потом животное еще раз попыталось ударить копытами другого человека, а затем убежало из-за криков.

Из данной ситуации следует извлечь урок: если вы встретите дикое животное в дикой природе, почтительно держитесь подальше. Позвольте животному пойти своей дорогой.

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