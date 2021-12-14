Выходки природы ⟩ В Тартумаа замечена пятиногая косуля

Это произошло в Тартумаа. Точное место читатель не хочет обнародовать, чтобы никто не вздумал искать и пугать своим вниманием необычное животное.

По словам Владимира, лишняя конечность, видимо, не беспокоит косулю, которая быстро бегает и занимается своими делами. Животное не опирается на пятую ногу, которая деформирована, изогнута и висит в воздухе.