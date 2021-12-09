Содержавшихся в крайне плохих условиях собак не вернули владельцу

4 июня Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту (PTA) поступило сообщение, что на одном участке в волости Виру-Нигула нарушаются правила содержания животных. PTA проверил сообщение и обнаружил, что в здании хутора было 18 крупных собак и пять щенков из одного помета.

Животных содержали в грязи, в жилом здании с закрытыми окнами без необходимых для содержания собак условий. Часть собак долгое время находилась в тесных клетках-переносках. У собак не было доступа к питьевой воде, в доме стоял запах экскрементов.

PTA решил, что владелец собак нарушил содержащиеся в Законе о защите животных принципы содержания животных.

PTA доставил собак в таллиннский приют Varjupaikade MTÜ, где собак осмотрели и поместили в подходящие для них условия.

PTA обязал владельца собак к отчуждению своих 18 взрослых собак и пяти щенков в пользу MTÜ Tallinna Varjupaik не позднее 25 июня. Поскольку тот этого не сделал в срок, PTA сам провел отчуждение собак в пользу приюта.

Владелец обратился в административный суд с жалобой и просьбой аннулировать предписание PTA и извещение о назначении заместителя для проведения отчуждения. Он также потребовал, чтобы суд обязал PTA и приют вернуть собак и их документы.

Суд решил, что удовлетворить жалобу невозможно.

По оценке суда, доказано, что на момент проведения проверки в запертом и затемненном старом хуторском здании содержали 18 крупных собак и пяти щенков из одного помета. Не менее восьми крупных собак находились в клетках-переносках, в клетке находились и щенки с матерью.

Ветеринарный осмотр, проведенный после отчуждения собак, показал, что их шерсть была перепачкана экскрементами и мочой, у них обнаружили раны в различных областях тела, а утолщения соединительной ткани указывали на то, что они долгое время лежали в негигиеничных и не соответствующих требованиям клетках.

Большинство собак не получало достаточного количества содержащей все необходимые для жизни питательные вещества, витамины и минералы пищи, поэтому у некоторых собак были проблемы со здоровьем. Посуда, из которой кормили и поили собак, была грязной и ее количество не соответствовало такому количеству собак.