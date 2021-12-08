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  • Собакам с силламяэской фабрики щенков очень быстро нужны новые дома

Призыв ⟩ Собакам с силламяэской фабрики щенков очень быстро нужны новые дома

Спасенная собака. ФОТО: Põllumajandus- ja toiduamet

На прошлой неделе Департамент сельского хозяйства и пищевых продуктов изъял у хозяина 94 щенка, похожих на чихуахуа, которым теперь очень нужны новые дома, пишет Postimees.

По словам главного специалиста департамента по Северному региону Тийны Кукк, собак накормили, напоили, они привыкают к новой среде. Состояние здоровья щенков было очень плохим.

«К сожалению, у многих собак имеются проблемы с глазами, поэтому животным нужен особый уход и лечение. Также часть собак беременные», - описала ситуацию Кукк.

Эта история еще, к сожалению, не закончилась. Департамент и приюты сейчас находятся в крайне сложной ситуации, поскольку по закону животным нужно в течение 14 дней найти новый дом: «Это очень большая головная боль, но мы пытаемся найти решение в сотрудничестве с приютами».

Сейчас медицинскую проверку прошли лишь некоторые собаки, но одной здоровой из них по имени Лоло новый дом уже найден.

«Если вы покупаете щенков, пожалуйста, попросите заводчика показать и его дом, - подсказала Кукк возможность, как прекратить деятельность таких фабрик. - Если есть спрос, есть и предложение, мы сами поддерживаем работу таких фабрик щенков».

Департамент поблагодарил Varjupaikade MTÜ, которое быстро нашло собакам места передержки, Хейки Валнера, который на своей личной машине помогал развозить животных, а также два патруля полиции, которые охраняли ситуацию на месте.

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