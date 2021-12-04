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  • Поможем Касперу к праздникам найти новый дом

Поможем Касперу к праздникам найти новый дом

Каспер живет в Пярнуском приюте для животных. ФОТО: Pärnu loomade varjupaik

Прилежный и вежливый господин Каспер хорошо адаптировался в приюте, но все-таки мечтает иметь свой дом.

Может быть, именно вы исполните рождественское желание Каспера и предложите ему компанию на всю оставшуюся жизнь? Каспер обожает, когда его гладят и всегда отвечает ласковым мурчанием. Сначала он не сидел на коленях, но со временем привык. Каспер чипирован, кастрирован, вакцинирован и получил лекарство от паразитов.

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