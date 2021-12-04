Поможем Касперу к праздникам найти новый дом

Может быть, именно вы исполните рождественское желание Каспера и предложите ему компанию на всю оставшуюся жизнь? Каспер обожает, когда его гладят и всегда отвечает ласковым мурчанием. Сначала он не сидел на коленях, но со временем привык. Каспер чипирован, кастрирован, вакцинирован и получил лекарство от паразитов.