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  • Жуткая картина: в Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по разведению щенков, там было сто собак

Видео ⟩ Жуткая картина: в Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по разведению щенков, там было сто собак

Фабрика по разведению собак в Ида-Вирумаа. ФОТО: Video kuvatõmmis

Департамент сельского хозяйства и продовольствия вместе со своими партнерами обнаружили в Ида-Вирумаа фабрику по разведению собак.

Департамент в соцсетях показал, как они спасали животных из фабрики по разведению щенков в Ида-Вирумаа.

К сожалению, до сих пор находятся люди, которые безответственно размножают животных и не заботятся об их благополучии.

На опубликованном департаментом видео запечатлены десятки собак: одни бегают по помещениям свободно, другие сидят в клетках. Пространства мало, полы грязные и условиях худе некуда.

Департамент выразил надежду, что этим собакам удастся найти по-настоящему любящие семьи и дома с хорошими условиями для проживания.

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