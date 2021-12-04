Видео ⟩ Жуткая картина: в Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по разведению щенков, там было сто собак

Департамент в соцсетях показал, как они спасали животных из фабрики по разведению щенков в Ида-Вирумаа.

К сожалению, до сих пор находятся люди, которые безответственно размножают животных и не заботятся об их благополучии.

На опубликованном департаментом видео запечатлены десятки собак: одни бегают по помещениям свободно, другие сидят в клетках. Пространства мало, полы грязные и условиях худе некуда.