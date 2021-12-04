Видео ⟩ Жуткая картина: в Ида-Вирумаа обнаружена фабрика по разведению щенков, там было сто собак
Департамент сельского хозяйства и продовольствия вместе со своими партнерами обнаружили в Ида-Вирумаа фабрику по разведению собак.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия вместе со своими партнерами обнаружили в Ида-Вирумаа фабрику по разведению собак.
Департамент в соцсетях показал, как они спасали животных из фабрики по разведению щенков в Ида-Вирумаа.
К сожалению, до сих пор находятся люди, которые безответственно размножают животных и не заботятся об их благополучии.
На опубликованном департаментом видео запечатлены десятки собак: одни бегают по помещениям свободно, другие сидят в клетках. Пространства мало, полы грязные и условиях худе некуда.
Департамент выразил надежду, что этим собакам удастся найти по-настоящему любящие семьи и дома с хорошими условиями для проживания.