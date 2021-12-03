Пт, 3.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Барбос
  • В Таллиннский зоопарк прибыл новый житель - снежный барс Сому

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннский зоопарк прибыл новый житель - снежный барс Сому

В воскресенье днем ​​в Таллинн из зоопарка Зальцбурга прибыл двухлетний снежный барс Сому, пишет Lemmik.

Генеалогическое древо Сому простирается до снежных барсов Кунгей и Рембо, пойманных еще в прошлом столетии в Кыргызстане на дикой природе и проживших затем долгую жизнь в Таллиннском зоопарке.

Сому - мужское имя в языке хинди. Это слово имеет несколько значений, одно из которых - Луна.

В настоящее время снежный барс Сому находится на карантине.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back