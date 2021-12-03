ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннский зоопарк прибыл новый житель - снежный барс Сому
В воскресенье днем в Таллинн из зоопарка Зальцбурга прибыл двухлетний снежный барс Сому, пишет Lemmik.
В воскресенье днем в Таллинн из зоопарка Зальцбурга прибыл двухлетний снежный барс Сому, пишет Lemmik.
Генеалогическое древо Сому простирается до снежных барсов Кунгей и Рембо, пойманных еще в прошлом столетии в Кыргызстане на дикой природе и проживших затем долгую жизнь в Таллиннском зоопарке.
Сому - мужское имя в языке хинди. Это слово имеет несколько значений, одно из которых - Луна.
В настоящее время снежный барс Сому находится на карантине.