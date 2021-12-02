Фото ⟩ У заправки в Вяндра в мусорном ведре был найден десяток перепелок

Общество подозревает, что это могут быть птицы, которые перестали нести яйца и, следовательно, стали бесполезными для владельца.

Общество выражает сожаление по поводу подобного отказа от домашнего животного и рекомендует в таких случаях объявить о желании отказаться от животного и размещать объявление в Интернете.