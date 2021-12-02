Фото ⟩ У заправки в Вяндра в мусорном ведре был найден десяток перепелок
Волонтер Эстонского общества дикой природы обнаружил десять живых перепелов в мусорном ведре на заправочной станции Nektari в Вяндра.
Волонтер Эстонского общества дикой природы обнаружил десять живых перепелов в мусорном ведре на заправочной станции Nektari в Вяндра.
Общество подозревает, что это могут быть птицы, которые перестали нести яйца и, следовательно, стали бесполезными для владельца.
Общество выражает сожаление по поводу подобного отказа от домашнего животного и рекомендует в таких случаях объявить о желании отказаться от животного и размещать объявление в Интернете.