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  • У заправки в Вяндра в мусорном ведре был найден десяток перепелок

Фото ⟩ У заправки в Вяндра в мусорном ведре был найден десяток перепелок

Перепелки. ФОТО: Eesti metsloomaühing

Волонтер Эстонского общества дикой природы обнаружил десять живых перепелов в мусорном ведре на заправочной станции Nektari в Вяндра.

Общество подозревает, что это могут быть птицы, которые перестали нести яйца и, следовательно, стали бесполезными для владельца.

Общество выражает сожаление по поводу подобного отказа от домашнего животного и рекомендует в таких случаях объявить о желании отказаться от животного и размещать объявление в Интернете.

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