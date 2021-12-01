ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кот-мутант с четырьмя ушами стал звездой в сети и нашел дом

Питомец имеет врожденную генетическую аномалию, он родился с четырьмя ушами: одна пара ушей находится внутри другой. Как пишет Ladbible , благодаря дополнительным слуховым «приборам», кот слышит лучше других животных. Кроме того, у него есть «пятно» в виде белого сердца на животе.

По словам экспертов, Мидас, вероятно, представляет собой русскую голубую смесь. Кот жил в приюте, сотрудники которого начали публиковать его снимки в сети. Благодаря популярности в интернете, он нашел себе дом и хозяйку. Необычного питомца забрала жительница Турции. Теперь звезда живет в доме, где есть еще одна кошка с собакой и «ведет» блог. На аккаунт животного подписана 21 тысяча человек, передает Lenta.ru.