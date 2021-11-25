У найденной на Хийумаа лисы обнаружен птичий грипп

По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, в мире вирус и раньше находили у млекопитающих. «В мае этого года H5N1 выявили у двух лис в Нидерландах. Штамм H5N8 обнаружен в Соединенном Королевстве, Германии и Швеции», - сказал Калда. Поэтому и в Эстонии обнаруженных мертвыми лис начали проверять на птичий грипп.

Это открытие вызывает беспокойство, поскольку передача вируса от птиц млекопитающим может указывать на текущий эволюционный процесс или лучшую способность вируса к адаптации. «Передача вируса млекопитающим, например, тюленям, лисам, кабанам может указывать на потенциально возросшую способность этого класса вируса еще лучше адаптироваться и передаваться людям», - пояснил Калда. Лисы заражаются, когда едят трупы зараженных диких птиц, а тюлени заражаются, поскольку занимают одну среду обитания с зараженными птицами.

Согласно отчету Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), птичий грипп крайне редко передается человеку, поэтому считается, что вероятность передачи адаптировавшегося к птицам вируса человеку крайне низка. Тем не менее, фиксируют вирусы со способностью передаваться млекопитающим, а это вызывает тревогу.

Обладающий высокой патогенностью штамм птичьего гриппа H5N6 привел к человеческим смертям в Китае. В Эстонии этот штамм не обнаруживали, но H5N6 генетически близок к вирусам, которые циркулируют среди птиц в Европе. Таким образом, существует риск для здоровья людей, которые непосредственно контактируют с больными птицами.