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  • Прогулка с собакой обернулась кошмаром: пес угодил в странную ловушку

Фото ⟩ Прогулка с собакой обернулась кошмаром: пес угодил в странную ловушку

ФОТО: Пыхьяский спасательный центр

В понедельник, 15 ноября, утром спасателям поступило сообщение о попавшей в ловушку собаке, передает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Вчера в 09.06 в Центр тревоги позвонил владелец собаки, поскольку его пес во время прогулки в перелеске в Палдиски в волости Ляэне-Харью попал в какую-то странную ловушку.

Поскольку хозяин собаки не смог самостоятельно освободить животное, на место были вызваны спасатели, которые осторожно высвободили пса из ловушки с помощью кусачек.

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