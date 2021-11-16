Фото ⟩ Прогулка с собакой обернулась кошмаром: пес угодил в странную ловушку
В понедельник, 15 ноября, утром спасателям поступило сообщение о попавшей в ловушку собаке, передает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
В понедельник, 15 ноября, утром спасателям поступило сообщение о попавшей в ловушку собаке, передает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Вчера в 09.06 в Центр тревоги позвонил владелец собаки, поскольку его пес во время прогулки в перелеске в Палдиски в волости Ляэне-Харью попал в какую-то странную ловушку.
Поскольку хозяин собаки не смог самостоятельно освободить животное, на место были вызваны спасатели, которые осторожно высвободили пса из ловушки с помощью кусачек.