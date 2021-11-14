ВИДЕО ⟩ Обосновавшегося в поселке енота депортировали обратно в лес

«В саду у человека поселился енот. Мы поймали его и отвезли обратно в лес», - сообщают в социальных сетях добровольные спасатели.

Процесс освобождения животного в привычной для него среде обитания был запечатлен на видео, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ.

