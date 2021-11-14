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  • Обосновавшегося в поселке енота депортировали обратно в лес

ВИДЕО ⟩ Обосновавшегося в поселке енота депортировали обратно в лес

Kährik Kanepi koduaias. ФОТО: Saverna Vabatahtlikud Päästjad

Добровольные спасатели из Саверна получили в 7.46 утра в воскресенье вызов в поселок Канепи, где одна енотовидная собака вела себя чересчур по-хозяйски, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«В саду у человека поселился енот. Мы поймали его и отвезли обратно в лес», - сообщают в социальных сетях добровольные спасатели.

Процесс освобождения животного в привычной для него среде обитания был запечатлен на видео, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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