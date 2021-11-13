ВИДЕО ⟩ В Ляэне-Вирумаа по шоссе бежал экзотический нанду
Случайно проезжавший мимо автомобилист увидел в Ляэне-Вирумаа редкое зрелище. Вероятно, экзотическая птица сбежала с какого-нибудь хутора, пишет портал Lemmik.
Случайно проезжавший мимо автомобилист увидел в Ляэне-Вирумаа редкое зрелище. Вероятно, экзотическая птица сбежала с какого-нибудь хутора, пишет портал Lemmik.
Вдоль шоссе бежала большая белая птица с белоснежными ногами. При виде приближающейся машины, птица потеряла равновесие, после чего бросилась в направлении леса.
По комментариям можно предположить, что птица сбежала с хутора, ее "компаньон" уже найден, пойман и благополучно доставлен домой.