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  • В Ляэне-Вирумаа по шоссе бежал экзотический нанду

ВИДЕО ⟩ В Ляэне-Вирумаа по шоссе бежал экзотический нанду

Maanteel nähtud lind on valge ja sarnane pildiloleva heleda sulestikuga nanduga ФОТО: Postimees/Scanpix

Случайно проезжавший мимо автомобилист увидел в Ляэне-Вирумаа редкое зрелище. Вероятно, экзотическая птица сбежала с какого-нибудь хутора, пишет портал Lemmik.

Вдоль шоссе бежала большая белая птица с белоснежными ногами. При виде приближающейся машины, птица потеряла равновесие, после чего бросилась в направлении леса.

По комментариям можно предположить, что птица сбежала с хутора, ее "компаньон" уже найден, пойман и благополучно доставлен домой.

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