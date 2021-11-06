Зверское убийство: собаку застрелили прямо во дворе дома
Вечером 3 ноября во дворе частного дома в Пярнумаа, в деревне Таммисте была застрелена собака Памбу. Убитая горем хозяйка просит помощи в поиске виновного.
Вечером 3 ноября во дворе частного дома в Пярнумаа, в деревне Таммисте была застрелена собака Памбу. Убитая горем хозяйка просит помощи в поиске виновного.
Хозяйка собаки Райли просит о помощи. Собаку семьи Памбу без всякой причины застрелил неизвестный, и, к сожалению, животное скончалось на руках у хозяйки. Этот зверский инцидент произошел во дворе их частного дома, на небольшой тупиковой улочке Ууэкалда, пишет портал Lemmik.
Собака была особенно дорога хозяйке еще и потому, что была памятью об умершей матери.
Семья просит всех, кто что-то видел или может дать зацепку, позвонить по телефону 58085213. Полиция также была проинформирована о случившемся.