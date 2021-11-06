Зверское убийство: собаку застрелили прямо во дворе дома

Хозяйка собаки Райли просит о помощи. Собаку семьи Памбу без всякой причины застрелил неизвестный, и, к сожалению, животное скончалось на руках у хозяйки. Этот зверский инцидент произошел во дворе их частного дома, на небольшой тупиковой улочке Ууэкалда, пишет портал Lemmik.

Koer Pambu ФОТО: Raili Lilletai

Собака была особенно дорога хозяйке еще и потому, что была памятью об умершей матери.