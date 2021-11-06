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  • В Таллиннском зоопарке умер последний гривистый волк

В Таллиннском зоопарке умер последний гривистый волк

ФОТО: Inari Leiman/Tallinna Loomaaed

В Таллиннском зоопарке умерла десятилетняя гривистая волчица Анна.

В матке волчицы была обнаружена опухоль весом 1,3 кг, опухоли меньшего размера были также в правом яичнике и брюшной полости, передает rus.err.ee.

Волчица Анна, родившаяся в зоопарке Паркен в Швеции и прибывшая в Таллинн в декабре 2011 года, жила здесь в паре с волком Кингасом, который умер в августе этого года. В 2012 году у них родились два щенка, которые нашли новые дома в зоопарках в Николаеве и Брно.

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