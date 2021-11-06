В Таллиннском зоопарке умер последний гривистый волк

Волчица Анна, родившаяся в зоопарке Паркен в Швеции и прибывшая в Таллинн в декабре 2011 года, жила здесь в паре с волком Кингасом, который умер в августе этого года. В 2012 году у них родились два щенка, которые нашли новые дома в зоопарках в Николаеве и Брно.