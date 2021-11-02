На улице найден завернутый в пакет труп собаки

О находке в соцсетях сообщил Пярнуский приют для животных. По словам представителя приюта, приют обязан сообщать обо всех найденных животных в течение 14 дней, независимо от того, живые они или мертвые. Если хозяин не появится в течение этого времени, приют отправит животное на кремацию.

Представитель Пярнуского приюта для животных сказал в комментарии порталу Lemmik , что это не обычная находка, но иногда они все-таки находят безжалостно брошенных мертвых животных.

Неизвестно, как умерло животное. Понятно только, что речь идет о безответственном поведении. «Можно подозревать, что это пожилые люди, которые ничего не могут поделать с этим животным. На самом деле животное должно быть отправлено на кремацию, нельзя выкидывать того, кто был вашим другом в течение многих лет, в полиэтиленовым пакетом где-нибудь в общественном месте на обочине дороги», - сказал представитель приюта.

Что делать с умершим животным?

На территориях с плотной застройкой разрешается хоронить домашних животных только во дворах частных домов или на кладбищах для домашних животных.

Домашнее животное можно похоронить на кладбище для домашних животных, в собственном саду, где отсутствует опасность для здоровья людей и животных, если:

а) у животного не было опасного инфекционного заболевания – бешенства, собачьей чумки и т.п.;

б) труп закапывается достаточно глубоко, чтобы плотоядные и всеядные птицы и животные не могли до него добраться;

в) захоронение наносит минимальный вред окружающей среде.

Лучше всего похоронить домашнее животное на кладбище или кремировать его. Захоронение и кремацию (в том числе без возврата праха) умерших домашних животных помогают организовать и некоторые ветеринарные клиники и врачи.

Источник: Таллиннская горуправа