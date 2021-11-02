Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На улице найден завернутый в пакет труп собаки

Йоркширский терьер. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 2 ноября, в Пярну на улице Казе в фирменном пакете магазина Maxima был найден труп йоркширского терьера. Как собака умерла, неизвестно.

О находке в соцсетях сообщил Пярнуский приют для животных. По словам представителя приюта, приют обязан сообщать обо всех найденных животных в течение 14 дней, независимо от того, живые они или мертвые. Если хозяин не появится в течение этого времени, приют отправит животное на кремацию.

Представитель Пярнуского приюта для животных сказал в комментарии порталу Lemmik, что это не обычная находка, но иногда они все-таки находят безжалостно брошенных мертвых животных.

Неизвестно, как умерло животное. Понятно только, что речь идет о безответственном поведении. «Можно подозревать, что это пожилые люди, которые ничего не могут поделать с этим животным. На самом деле животное должно быть отправлено на кремацию, нельзя выкидывать того, кто был вашим другом в течение многих лет, в полиэтиленовым пакетом где-нибудь в общественном месте на обочине дороги», - сказал представитель приюта.

Что делать с умершим животным?

На территориях с плотной застройкой разрешается хоронить домашних животных только во дворах частных домов или на кладбищах для домашних животных.

Домашнее животное можно похоронить на кладбище для домашних животных, в собственном саду, где отсутствует опасность для здоровья людей и животных, если:

а) у животного не было опасного инфекционного заболевания – бешенства, собачьей чумки и т.п.;

б) труп закапывается достаточно глубоко, чтобы плотоядные и всеядные птицы и животные не могли до него добраться;

в) захоронение наносит минимальный вред окружающей среде.

Лучше всего похоронить домашнее животное на кладбище или кремировать его. Захоронение и кремацию (в том числе без возврата праха) умерших домашних животных помогают организовать и некоторые ветеринарные клиники и врачи.

Источник: Таллиннская горуправа

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back